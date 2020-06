LITORALE – Dalle immagini gentilmente concesse dal profilo Facebook della giornalista Marilena Natale si vedono decine e decine di giovani tra il Lido California e al Playa Luna Beach in assembramento e rigorosamente senza mascherina.

Per molti, ormai, il Coronavirus è solo un lontano ricordo. Non per chi è in terapia intensiva, per chi è stato malato, lo è attualmente o per chi ha perso una persona cara.

Meditate gente, meditate.