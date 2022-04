Il bilancio della Pasquetta. A MARCIANISE due incidenti stradali. Due ragazzi feriti

MARCIANISE – Due incidenti sono avvenuti ieri, nella giornata di Pasquetta. Uno in mattinata, in via Santella: un ciclomotore con due minori a bordo, che erano intenti a raggiungere gli amici per la giornata di relax, si è scontrato con un’auto. Il bilancio è di due feriti.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia Locale per i rilievi del sinistro.

L’altro incidente si è verificato nel pomeriggio in via Trentola presso il velodromo. A scontrarsi sono state due auto. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Sono giorni impegnativi per gli uomini e donne del locale comando, oltre al controllo del territorio e alle varie manifestazioni.