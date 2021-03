Il Comune di MARCIANISE liquida 30mila euro al Conservatorio di Salerno. Ma quanti corsi sono attivi? E quanti studenti li frequentano?

MARCIANISE – Commentiamo la determina dirigenziale che trovate in calce, con la promessa di approfondire il tema in un successivo articolo.

Cosa si evince dall’atto firmato dal nuovo dirigente Francesco Giaccio: lo scorso 23 dicembre 2020, il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” ha inviato al Comune di Marcianise il prospetto dei costi, pari a 44.214,67 euro, per il funzionamento dei corsi accademici 2019/2020 tenutisi presso la sede decentrata di Marcianise, ovvero nell’immobile comunale di via San Giuliano che un tempo ospitava gli uffici del Giudice di Pace.

Il Comune di Marcianise ha “verificato la congruità” della documentazione trasmessa a rendicontazione delle singole voci di costo, determinando dunque di “contribuire” alle spese sostenute dal Conservatorio di Salerno per un importo di 30mila euro.

Tutto questo risponde a quanto stabilito dall’articolo 5 della Convenzione stipulata tra l’ente comunale e il Conservatorio di Salerno il 17 aprile 2019:

“Si prevede l’impegno dell’ente a contribuire per un importo massimo di euro 30.000,00 per ciascun anno accademico, al netto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile sede del Conservatorio – di proprietà del Comune di Marcianise e concesso in comodato gratuito al Conservatorio – e delle spese per utenze (acqua, acque reflue, metano, energia elettrica, linea telefonica e dati internet)”.

Ci chiediamo: è dato sapere quanti e quali sono i corsi attivi? Quanti studenti li frequentano?

Approfondiremo.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI 30MILA EURO AL CONSERVATORIO DI SALERNO: determina_n_5