Il Comune di MARCIANISE pubblica tre bandi per buoni spesa/utenze/cartoleria. Torna “unbuonoperte”, il curioso caso degli specialisti del piacere intimo

MARCIANISE – Il Comune di Marcianise ha pubblicato, ieri, tre bandi per la richiesta di altrettante tipologie di aiuti economici in periodo pandemico: i “buoni utenze”, i “buoni cartoleria” e i “buoni spesa”.

Alleghiamo, in calce, i tre documenti che potrete consultare per conoscere le modalità di partecipazione. La scadenza dei bandi – a nostro avviso brevissima – è fissata per il 28 dicembre.

In ciascuno dei tre casi la domanda per richiedere i buoni va presentata attraverso il portale “Un Buono per te”.

Scoprimmo questa “curiosità” quando a inaugurare la piattaforma fu il sindaco di Caserta Carlo Marino, a gennaio scorso.

“Unbuonoperte.com – si legge sull’omonimo sito – è un servizio offerto da DAC s.r.l. – Via Roma 114, 81100 Caserta (CE), P.iva: 0436288611″.

Cosa appurammo? Che DAC s.r.l. – stessa identica sede legale, stessa identica partita Iva – rispondeva anche al nome di Dura Cosmetics, la cui attività principale è quella di “Specialisti del piacere intimo”.

