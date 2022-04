IL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO. La missione della qualità nel seminario dei presidi dell’Andis. La presidente Antonella Serpico padrona di casa. COSA FARE PER ISCRIVERSI

CASERTA – La sezione provinciale di Caserta dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici (Andus) organizza un interessante seminario provinciale dal titolo “Migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento: il ruolo e la responsabilità del dirigente scolastico nella scuola in continua evoluzione”

Levento, che segna una nuova tappa del lavoro ad alta propulsione operativa compiuti dalla presidente provinciale, Antonella Serpico, preside del prestigioso Istituto Giordani di Caserta, si svolgerà in presenza proprio al Giordani di Caserta, laboratorio Futurlab della palazzina bianca, venerdì prossimo, 29 aprile, a partire dalle 15 e 30.

Sarà la stessa preside Serpico ad aprire l’evento, da padrona di casa. Insieme a lei, getterà no le basi di questo importante convegno, che svolge anche un’indubbia funzione di aggiornamento, interverranno subito il presidente regionale Andis Campania Pasquale La Femina e il Presidente nazionale Paolino Marotta.

Per trattare il tema principale del convegno, interverrà Aldo Improta, dirigente dell’Istituto comprensivo Cavour di MARCIANISE. L’intervento di Improta inizierà dopo l’introduzione della referente del Dipartimento Formazione Andis Caserta Angelina Iaiunese.

Il dibattito sarà coordinato da Alfonso Marotta e Alfonsina Corvino, Referenti del Dipartimento Ordinamenti scolastici Andis Caserta.

Le conclusioni saranno affidate alla preside Serpico che illustrerà anche il sito Andis per i soci e tutte le opportunità che l’ Associazione offre.

L’Andis dimostra ancora una volta “di stare sul pezzo”, assumendosi l’onere dell’ iniziativa in un periodo nel quale le effettive esigenze dell’alunno sono un po’ trascurate a causa di ragioni, che, mai come in questa fase temporale, connotata universalmente dalla pandemia globale da Covid 19, sono definibili, senza alcun dubbio, di forza maggiore

Dunque, formazione targata Andis, aperta ai dirigenti ed alle figure di staff dirigenziale.

Al convegno del 29 potranno partecipare anche i docenti che intendono prepararsi al prossimo Concorso per Dirigente scolastico.

Per iscriversi inviare adesione al seguente indirizzo di posta

[email protected]

O telefonare al 3497338480