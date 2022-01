Il COVID arriva nell’Ufficio Anagrafe. Disposta la sanificazione

VILLA LITERNO – Sono stati certificati alcuni casi di positività al covid nell’Ufficio Anagrafe del Comune di Villa Literno. Lo ha spiegato il sindaco Valeria di Fraia: “Alcuni nostri dipendenti dell’ufficio anagrafe sono risultati positivi al Covid, per questo motivo ne ho disposto la chiusura al pubblico in assenza di prenotazione. I locali sono stati sanificati. I cittadini che avessero necessità, possono contattare in orario d’ufficio i numeri in allegato per prenotare un appuntamento. Vi ricordo che i certificati possono essere scaricati direttamente dal sito dell’ ANPR accedendo con le proprie credenziali digitali (SPID).”

“Relativamente alla giornata di oggi, riscontriamo 16 casi positivi e 7 guariti. 7 cittadini presentano sintomi lievi, 9 sono asintomatici. E’ possibile effettuare la terza dose di vaccino liberamente (anche se alcuni hub vaccinali chiedono di prenotarsi prima di recarsi ai centri vaccinali a causa della grande richiesta),purché siano trascorsi 5 mesi dall’ultima dose.”