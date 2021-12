Il Covid nel disegno di una bambina casertana pubblicato su “Il Foglio”

Nelle scorse settimane, il “Foglio”, l’apprezzato quotidiano di politica, cultura e costume di Claudio Cesara e Giuliano Ferrara, ha invitato i lettori ad inviare alla redazione i disegni sul COVID realizzati dall’immaginario e dall’inventiva dei propri bambini.

Nel numero di ieri il giornale ha pubblicato in sovracopertina una prima serie di disegni che gli sono pervenuti, titolando VACCINARSI CONTRO LA PAURA Che colore ha la pandemia? I figli dei lettori del foglio immaginano il mondo dopo il Covid e ci ricordano perché il ritorno alla normalità dei bambini passa dalla responsabilità degli adulti. E a questo riguardo, speriamo che la vaccinazioni pediatriche (per i bambini nella fascia di età 5-11 anni) finalmente decollino anche per l’indispensabile opera di persuasione dei medici pediatrici.

Ebbene, uno dei lavori dei piccoli, esattamente il primo da sinistra della facciata e che abbiamo evidenziato nella foto di testa, è di una bambina casertana, Carlotta M., di sette anni, che frequenta la terza elementare del III Circolo Didattico Ruggiero nel rione Acquaviva. Lo proponiamo all’ammirazione che merita. Brava, Carlotta!