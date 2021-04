MADDALONI – Era andato in pensione solo tre settimane fa, dopo una vita spesa al servizio del prossimo come infermiere dell’ospedale di Maddaloni.

Si è spento all’età di 61 anni Vincenzo Rubino, persona molto conosciuta e stimata in città. Purtroppo era già afflitto da problemi di salute pregressi e il contagio Covid non gli ha dato scampo, strappandolo alla vita in soli due giorni: ora l’intera comunità piange la sua scomparsa.

Vincenzo era uno sfegatato tifoso della Maddalonese.