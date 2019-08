Il custode della chiesa investito in bici. Il pirata della strada scappa via con l’auto

MONDRAGONE (m.a.c.) – Un grave incidente stradale, è avvenuto poco fa nei pressi del supermercato Conad in via Vittorio Emanuele. Un’ auto in corsa, pare guidata da una donna, ha travolto un uomo in bicicletta mentre faceva ritorno da lavoro. La vittima, molto conosciuta in zona in quanto custode della Basilica Maria Santissima Incaldana è stato sbalzato dalla bici, spezzata in due dall’impatto.

Il pirata della strada, subito dopo l’investimento si è dileguato senza prestare soccorso, sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e a chiamare il 118, che ha trasportato il ferito, che perdeva copiosamente sangue dal volto, presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.