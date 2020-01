MARCIANISE/AVERSA/BELLONA – Ci ha lasciato improvvisamente Antonio Capuozzo, 39 anni, napoletano, cresciuto come portiere in Campania dove ha vestito le maglie di Aversa, Bellona, Marcianise, Marigliano e Napoli Vesevo, da anni si era trasferito in Abruzzo dove aveva fatto la fortuna di molti club tra cui il Pescara. Ha giocato stato anche in Nazionale.