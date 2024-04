IL DRAMMA. Impiegata dell’Asl trovata morta nel letto dal figlio

Stamattina la drammatica scoperta.

SAN FELICE A CANCELLO/MADDALONI. Il suo corpo è stato trovato stamattina dal figlio e dalla nuora che abitano al piano di sotto. Maria Carmen Passariello, vedova Esposito, dipendente dell’Asl di Maddaloni, è morta probabilmente nel sonno, nella sua abitazione in vico Tre giri, nei pressi di via Roma. Subito sono stati allertati i sanitari ma, per la 66enne non c’era ormai più nulla da fare. I funerali della donna si terranno domani nella chiesa di San Felice Martire.