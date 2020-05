IL FOCUS ESCLUSIVO. De Luca, noi facciamo i fatti e non le chiacchiere. Ecco i numeri dei tamponi che condannano la Campania. L’unico rischio della Fase 2 si chiama “fratacchiò”

CASERTA (M.C.V. e G.G.) – Lo abbiamo scritto e lo ribadiamo, stavolta con l’ausilio di numeri inoppugnabili. Circa 3 settimane fa abbiamo pubblicato una tabella con la quale dimostravamo che la Campania era la maglia nera in Italia per il numero di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione residente e “abitante”.

Dopo più di 20 giorni la situazione si è anche aggravata, perché il divario tra la Campania e le altre regioni di contagio “soft”, quelle meridionali, è cresciuto, si è allargato.

Secondo i dati pubblicato ufficialmente dalla Protezione Civile ieri, 5 maggio, sono stati sottoposti a tampone, cioè all’unica analisi che conta, 48.733 campani.

Abbiamo relazionato questo numero a quello dei residenti della stessa Campania aumentato di 200mila unità, incremento che abbiamo applicato – in proporzione – anche alle altre Regioni, visto e considerato che la popolazione dei residenti non coincide mai con quella degli abitanti effettivi, che sono sempre un po’ di più.

Per cui, il divisore in Campania non è 5.800.000 ma 6 milioni.

Un dato che, ripetiamo, abbiamo compensato in proporzione demografica anche nelle altre Regioni.

Dunque, i 48.733 campani sottoposti a tamponi rappresentano lo 0,81% della popolazione.

Nessun’altra Regione italiana sta messa così male, nessun’altra è sotto all’1%.

Senza considerare le performance enormi del Veneto, col suo 4,45%, quasi il quadruplo della Campania, e le altre consorelle del Nord pesantemente colpite dal virus, andiamo a vedere gli altri, a partire dal Lazio, che ha una popolazione per numero molto simile a quella della Campania.

Il buon Zingaretti, anche lui risultato positivo, ha sottoposto a tampone il 2,01% della popolazione complessiva, quindi più del doppio di quello che è stato fatto in Campania.

La Puglia 1,58%; anche altre Regioni solo sfiorate dall’epidemia, dove c’era una maggiore pressione e soprattutto non c’era la narrativa del lanciafiamme apocalitticamente propinata a scopi elettorali dal “fratacchione”, hanno fatto di più.

Ad esempio la Sicilia con il suo 1,57%; la Sardegna, con il suo 1,28%; la Calabria con il 1,79%; finanche il piccolo Molise ha sottoposto a tampone il 2% della sua popolazione.

In conclusione, c’è un solo rischio nella fase 2, in Campania. Si chiama Vincenzo De Luca.

In questi giorni i telegiornali sono pieni di servizi in cui tutti gli scienziati dell’universo affermano che quella di tamponare il numero più alto possibile di persone è una necessità ineludibile.

Non dobbiamo lodarci, ma chi ha seguito con attenzione le nostre rubriche di approfondimento sa bene da quanto tempo noi sosteniamo questa tesi. Diciamo da un mese e mezzo.

