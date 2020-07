IL FOCUS. Ufficiali le nomine: ecco tutti i nuovi presidi delle scuole casertane. Si è chiusa (per ora) la disputa Sassi-Bianco, ecco come

Una rimarrà nella nuova scuola unificata Da Amicis-Giannone, l’altra andrà alla Dante Alighieri. In calce all’articolo il link con l’elenco completo delle nomine

CASERTA – Alla fine il tormentone dello scorso anno scolastico, peraltro chiusosi con largo anticipo, causa coronavirus, è terminato con la scontata affermazione di Maria Bianco che ha conquistato la carica di dirigente scolastico della nuova scuola De Amicis-Giannone, unificata dal piano di dimensionamento scolastico varato dal comune di Caserta.

Va detto che questa soluzione che premia ovviamente l’anzianità di una rispetto all’altra e che segnala anche il fatto che le due non abbiano raggiunto un accordo, potrebbe non essere il sigillo definitivo perchè, com’è noto, su tutta la vicenda grava un ricorso al tar finalizzato a chiedere l’annullamento del piano di dimensionamento scolastico della città di Caserta.

Qualora fosse accolto il ricorso, si tornerebbe al punto di partenza. Però, adesso non complichiamo i discorsi. Se se ne rileverà la necessità, poi torneremo sull’argomento.

Per quanto riguarda gli altri presidi, nell’elenco potrete leggere i nomi di Pietro Bizzarro, Maria Cristina Bottigliero, Angela Cuccaro, Giovanna Falzarano, Maria Chiara Menditto, Giuseppina Merola, Maria Pirozzi, Antonio Palmieri e altri, i cui spostamenti e non, potete leggere tranquillamente nel documento pdf che pubblichiamo in calce.

