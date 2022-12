PIGNATARO MAGGIORE/PASTORANO – Ladri in azione l’altra notte. Erano in due ed hanno colpito il supermercato Conad, ubicato lungo la statale Casilina, al confine tra Pastorano e Pignataro. Per entrare hanno forzato la porta sul retro della struttura. Hanno “puntato” su parmigiano e prosciutti. Quando la vigilanza è arrivata sul posto, i malviventi si erano già dati alla fuga. Sul caso i carabinieri i carabinieri.