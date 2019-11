Il giornalista Mario De Michele denuncia: “Sono stato minacciato e malmenato”

CESA – Un brutto atto intimidatorio quello denunciato dal giornalista Mario De Michele, il quale è stato avvicinato da due giovani in scooter, malmenato e minacciato. Successivamente uno dei due si è accanito contro la portiera dell’auto del giornalista, determinando, come si vede dalle foto, significativi danni. Mario De Michele si è recato alla caserma dei carabinieri di Sant’Arpino, dove ha sporto querela all’interno della quale ha raccontato, attimo per attimo, la brutta avventura di cui è stato vittima. Le minacce riguardano l’attività di De Michele su Orta di Atella, dove ricordiamo l’amministrazione comunale è stata sciolta per infiltrazione camorristica. Un ulteriore minaccia riguarda l’attività che il giornalista sta compiendo sui lavori di Succivo.