IL GIORNO DEL DOLORE. La comunità si prepara per l’ultimo saluto a Sara

Deceduta ieri in un tragico incidente lungo la provinciale che collega l’agro caleno a Mondragone

SPARANISE – Saranno celebrati domani mattina, 25 novembre 2024, alle 10e30, presso la Chiesa Madre di Sparanise i funerali di Sara Pirone, deceduta ieri, 24 novembre 2024, in un tragico schianto lungo la provinciale che collega Francolise con Mondragone. L’auto guidata dalla giovane, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. La ragazza è stata estratta dalle lamiere della vettura, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarla è stato vano