LITORALE – Si è trasformata in un vero incubo la gita domenicale in gommone, preso a noleggio a Sperlonga, per 6 casertani che erano andati a godersi la giornata nel mare del basso Lazio. Il mezzo, infatti, è andato in avaria nello specchio d’acqua di fronte Gianola a Formia. A portarli in salvo sono giunti gli uomini della Guardia Costiera di Gaeta che hanno rimorchiato il natante fino al porto di Gaeta. Per i vacanzieri, solo molto spavento per l’avventura vissuta.