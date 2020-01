FALCIANO DEL MASSICO – L’uomo alla guida della vettura si trovava lungo la Provinciale, nel tratto di strada che collega a Falciano del Massico a Carinola. Improvvisamente, però, il guidatore si rese conto di avere davanti a sé un gregge di pecore che gli intralcia va la strada. Per evitare gli animali, non ho potuto far altro che gettarsi con la propria auto fuori strada. L’uomo, leggermente ferito senza nessuna grave conseguenze riportate, è stato soccorso da un’ambulanza.