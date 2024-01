.

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per la prematura dipartita di Vincenzo Napolano 58 anni, appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, sposato con Flora Tana e padre di Antonio e Sonia. In tanti hanno partecipato al funerale celebrato presso la Chiesa di San Marcellino in Aprano a Casaluce. Appresa la ferale notizia numerosi i messaggi di addio e cordoglio.