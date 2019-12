IL LUTTO. ARIENZO e tutta la Valle piangono il piccolo Paolo investito e ucciso da un’auto in corsa

ARIENZO – Una tragedia assurda quella che ha colpito la famiglia Zimbardi, ieri sera, con la morte del piccolo Paolo di soli 12 anni. Il ragazzino, come abbiamo anticipato nell’articolo di ieri sera, era intento a farsi il solito giro che faceva sempre, sulla sua bici in via Appia, quando improvvisamente, la Fiat Bravo di M.N., 30enne di Arienzo, l’ha preso in pieno. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato il tutto per tutto pur di salvargli la vita, continuando a praticargli il massaggio cardiaco per più di un’ora, ma il ragazzino non ce l’ha fatta. Troppo grave il trauma cranico subito dal piccolo. Il papà, noto fabbro della zona, era in giro col furgone per lavoro quando è stato raggiunto dalla terribile notizia e si è precipitato sul luogo dell’incidente. Terribile la scena che si è paventata davanti ai suoi occhi. Uno strazio che ha colpito tutta la valle.

L’investitore, che non si da pace, è stato sottoposto all’alcol-test che è risultato negativo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Maddaloni che stanno ricostruendo anche la dinamica dell’incidente.

Paolo lascia il papà Roberto, la mamma Genoveffa, la sorella Assunta.