IL LUTTO. Muore Antonio Sparano, stimato medico e politico casertano

CASERTA – CASTEL MORRONE (debora carrano) – E’ morto Antonio Sparano, medico neurologo di prim’ordine, rinomato nel suo campo a livello internazionale. Ex presidente del Consiglio di Castel Morrone, dimessosi dalla carica politica all’inizio dell’anno, proprio a causa della terribile malattia che in queste ore lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell’ictus cerebrale dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, ha portato la sua scienza, le sue conoscenze e l’amore per la medicina, fino a Bruxelles, dove ha presentato la Stroke Unit che presiedeva in Italia. Oltre frontiera, a New York, ha rivestito la carica di professore universitario. Amore, dedizione e senso del dovere: questi i valori nei quali credeva e che lo hanno contraddistinto come uomo, come medico e nella breve esperienza politica vissuta a Castel Morrone.

