CASAPULLA – Una triste notizia, ieri, ha colpito la comunità di Casapulla. Si è spento Pasquale Zito. Conosciuto in tutta la provincia di Caserta per la sua bottega, lungo la Nazionale Appia, dove vendeva soprattutto i suoi quadri. La cittadinanza tutta si è stretta ai familiari e in tanti in queste ore lo stanno ricordando con messaggi di stima e di affetto. Lascia affrante dal dolore la moglie e le figlie Mena e Assunta.