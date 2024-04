Il malore fatale che ha stroncato Giuseppe in Piazza Mercato, davanti alla sua famiglia. Cordoglio di tutta la comunità

Era il fratello di Gaetano Auricchio, dipendente dell’Ufficio Tecnico di alcuni Comuni casertani

CASERTA – Giuseppe Auricchio, il 52enne stroncato da un malore ieri mentre era a passeggio con la sua famiglia nella zona di Piazza Matteotti (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA), era un uomo molto conosciuto e ben voluto.

Era il fratello di Gaetano Auricchio, un dipendente dell’Ufficio Tecnico di alcuni Comuni, tra cui Roccaromana e Pietramelara.

La sua scomparsa ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano, soprattutto nella frazione di Briano.

La comunità parrocchiale di San Vincenzo Martire a Briano ha voluto ricordarlo così: “È con grande tristezza che condividiamo la notizia della morte improvvisa di Giuseppe Auricchio. In questo momento di dolore, ci uniamo nell’esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Giuseppe. Che possano trovare conforto nel ricordo degli affetti condivisi e nella speranza della vita eterna. Giuseppe ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto della nostra borgata. Che il suo esempio di amore e servizio continui a ispirarci mentre continuiamo il nostro pellegrinaggio terreno. In questo momento di lutto, siamo uniti nell’amore e nella preghiera. Che la luce divina guidi il cammino di Giuseppe e che possa riposare in pace nell’abbraccio amorevole di Dio”.