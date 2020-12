Il maltempo flagella la Campania. E’ ancora allerta meteo

Monitorati attentamente anche i corsi fluviali

REGIONE – La Protezione Civile della Regione Campania, considerato il peggioramento delle condizioni metereologiche in atto, ha prorogato l’allerta meteo già in atto che sarà in vigore fino alle 23.59 di oggi, 9 dicembre; l’allerta è di colore arancione per tutta la regione. Fanno eccezione le aree del Salernitano, che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni, e dove l’allerta meteo è rosso (zone 5, 6 e 8, ovvero Tusciano e Alto Sele, Piana sele e Alto Cilento, Basso Cilento). Resta invece di colore giallo l’allerta per le zone 2 e 4 della regione (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio).

Secondo le previsioni anche per tutta la giornata odierna in Campania ci saranno temporali, anche di forte intensità, con raffiche di vento. Il quadro meteo è associato a rischio idrogeologico diffuso con possibilità di frane o colate rapide di detriti o fango, innalzamenti rilevanti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua (quindi con possibilità di inondazione delle aree limitrofe) e allagamenti dei locali interrati o al pian terreno. Prevista, inoltre, la possibilità di caduta massi in aree dove le condizioni idrogeologiche risultino fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli. La situazione è monitorata 24h su 24 dalla Protezione Civile per eventuali criticità; per emergenze è attivo il numero verde 800.232525.