IL MISTERO. Il responsabile dell’ufficio verbali e viabilità del comune di BELLONA, Giovanni Dallorto, si è dimesso all’improvviso

Ha lasciato volontariamente la sua carica dopo 17 mesi sui 36 previsti dal contratto e dai rinnovi già definiti. Non si conoscono i motivi della frizione tra lui e la coppia Sarcinella-Filippo Abbate

BELLONA/CAPUA – Si è dimesso il responsabile dell’ufficio viabilità del Comune di Bellona, Giovanni Dallorto. Una decisione improvvisa dato che dai 36mesi programmati ne ha portati a termine appena 17. Giovanni Dallorto è un poliziotto municipale di lunga esperienza. Oltre ad aver operato a Capua, dove ancora è in pieno servizio, ha svolto le sue funzioni in almeno altri 10 comuni del casertano, dove evidentemente non ha incontrato gli stessi problemi sopportati a Bellona e che, a quanto pare, ne hanno determinato la decisione. Giovanni Dallorto era arrivato con una missione ben precisa riorganizzare il comando dei vigili urbani consentendo al Comune di Bellona di incassare risorse almeno in maniera pari a quelle di altri comuni. Stando a quello che è emerso i gettiti relativi alla gestione dell’ufficio verbali e viabilità sono stati nettamente migliorati raggiungendo cifre importanti che il comune di bellona potrà ora investire in servizi alla cittadinanza

Sicuramente la decisione di Dallorto di andare via è legata a incomprensioni trasformatesi in una sorta di incompatibilità con l’impostazione della locale amministrazione comunale. Ma questo bisognerebbe chiederlo direttamente al sindaco Giovanni Sarcinella e al vice sindaco, che poi è il sindaco di fatto, Filippo Abbate