IL NOME. 61enne casertano muore durante i lavori sul tetto

ARIENZO – Un tragico incidente sul lavoro si è concluso nelle scorse ore con la morte di un uomo di 61 anni, Gennaro Nuzzo, originario di San Felice a Cancello. I fatti risalgono a martedì scorso, quando l’uomo si era recato in un capannone industriale in via Cappuccini, ad Arienzo, dove erano in corso delle attività di manutenzione.

Nuzzo si trovava sul tetto dell’edificio per svolgere una mansione legata alla sistemazione di elementi di fissaggio quando, improvvisamente, una porzione della copertura in Pvc ha ceduto sotto il suo peso. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa sette metri.