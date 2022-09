IL NOME E LA FOTO. Ecco chi è l’uomo che ieri ha perso la vita nel tragico schianto lungo la SS7 bis

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CARINARO – Si chiamava Agostino Galeone il 65enne che ieri ha perso la vita in un tragico schianto lungo la statale 7 bis nei pressi del carcere Uccella. Agostino, originario di Santa Maria Capua Vetere, ma trapiantato a Carinaro era a bordo della sua auto quando, una Panda Multijet, si è schiantato frontalmente con un’altra vettura, una Peugeot guidata da una donna la quale sembrerebbe essersi lanciata in una manovra azzardata. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere dell’auto, per l’uomo purtroppo non c’era già più nulla da fare. Sul posto presenti oltre alle ambulanze ed ai caschi rossi, anche gli agenti del comando di polizia locale di Santa Maria Capua Vetere. La conducente della Peugeot 206 è stata trasportata presso il più vicino nosocomio.