IL NOME E LA FOTO. MADDALONI. Operaio muore travolto da un tir: lascia la moglie e due figli

MADDALONI – Si chiamava Pietro Vittoria l’operaio, 47enne di Maddaloni, che ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in autostrada. Stava predisponendo la segnaletica per l’apertura di un cantiere quando è stato travolto da un tir. (CLIKKA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO ARTICOLO). Era impiegato di una ditta esterna alla società Autostrade con sede a Nola.

Pietro abitava con la sua adorata famiglia in via Ponte Carolino. Lascia la moglie e due figli.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli uomini dello Spesal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che dovranno verificare la posizione lavorativa della vittima e se stesse lavorando seguendo le prescrizioni imposte dalla legge sui luoghi di lavoro.