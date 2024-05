IL NOME. Maltrattamenti e minacce alla compagna, il verdetto per il noto commerciante

La sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

CASERTA. Arrestato nell’inverno del 2019, prima in carcere e poi col beneficio dei domiciliari, per aver minacciato di morte e ripetutamente picchiato e aggredito la moglie, anche in presenza dei figli minorenni, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver ascoltato numerose testimonianze in merito al comportamento di Giuseppe Solla in famiglia, ha accolto le tesi della difesa dell’uomo, assolvendo, infine, l’imputato per non aver commesso il fatto.