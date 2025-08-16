IL NOME. Muore 49enne trovato ferito alla testa nel cortile di casa

ARIENZO – Un drammatico episodio ha sconvolto il pomeriggio di Arienzo, nel pomeriggio di Ferragosto. Rocco Quintavalle, 49 anni, è stato trovato privo di sensi nel cortile della sua abitazione in via Costa, con una grave ferita alla testa e numerosi traumi sul corpo.

Il fratello, scoprendo la scena, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Il personale medico, giunto rapidamente sul posto, ha tentato di stabilizzare le condizioni dell’uomo prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Nonostante gli sforzi dei sanitari, però, Rocco è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La caduta dal balcone di casa è l’ipotesi al momento più plausibile per gli investigatori. C’è da capire se si sia trattato di un atto volontario o accidentale, una circostanza che parlando con parenti e amici si potrà chiarire.