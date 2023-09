IL NOME. Pizzaiolo del litorale arrestato. In manette mentre impasta e inforna

CASTEL VOLTURNO – A Giugliano in Campania, pochi minuti prima delle 22 i carabinieri della locale stazione stavano effettuando un controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari. All’appello mancava un 34enne, Michele Luberto. L’uomo non era in casa e i militari si sono messi sulle sue tracce. Pochi minuti di indagini e la scoperta.

I carabinieri hanno rintracciato ed arrestato il 34enne: era in una pizzeria di Varcaturo, al confine con Castel Volturno. L’arrestato però non è tra i clienti che con grande stupore osservano la scena. A finire in manette, infatti, il pizzaiolo. Il 34enne stava preparando le pizze e quando ha visto i carabinieri ha dovuto interrompere l’impasto. Il 34enne è stato arrestato per evasione mentre sono in corso accertamenti sulla pizzeria da parte dei militari.