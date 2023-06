IL NOME. Suocero ammazza i due cognati in strada. È caccia al 43enne casertano

CASERTA – Sono cognati Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, 24 anni, le due vittime di omicidio trovate questa mattina a Sant’Antimo, alle porte di Napoli. Lui è stato rinvenuto a terra in piazzetta Sant’Antonio, lei in un appartamento di via Caruso 17.

Entrambi sono stati colpiti da diversi colpi di arma da fuoco che hanno attirato l’attenzione, facendo partire le prime segnalazioni ai carabinieri della Compagnia di Giugliano che sono intervenuti sul posto. Sono in corso anche indagini da parte del Nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna. Per il momento non si esclude nessuna pista.

I carabinieri cercano un uomo, Raffaele Caiazzo, nato a Caserta il 22 maggio 1979, e la sua foto è stata diffusa su autorizzazione del pm della Procura di Napoli Nord che coordina le indagini.

Caiazzo è il papà di Anna e Alfredo, rispettivamente coniugi di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane. L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che Caiazzo abbia ucciso il genero e la nuora perché sospettati di avere una relazione amorosa.