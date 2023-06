IL NOME. Uccide genero e nuora accusati di avere una storia d’amore. Si costituisce 44enne casertano

GRICIGNANO DI AVERSA – Raffaele Caiazzo, ricercato per il duplice omicidio a Sant’Antimo, alle porte di Napoli, si è costituito. L’uomo si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Gricignano di Aversa.

I militari lo stanno trasferendo nella caserma della compagnia di Giugliano. Caiazzo è il suocero delle due vittime, Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, 24 anni. I due, cognati, sono stati trovati morti colpiti da diversi colpi di arma da fuoco. Cammisa è stato rinvenuto a terra in piazzetta Sant’Antonio, Pesacane in un appartamento di via Caruso 17. Secondo quando si apprende, il movente potrebbe riguardare questioni familiari.

L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che Caiazzo abbia ucciso il genero e la nuora perché sospettava avessero una relazione amorosa