Il pentito: “Le vacanze pasquali del CLAN DEI CASALESI a Roccaraso”. Ecco chi c’era

CASAL DI PRINCIPE – Il collaboratore di giustizia Roberto Vargas ha reso dichiarazioni inserite nell’ultima ordinanza sul clan dei casalesi, che ha coinvolto i rampolli dei boss Ivanhoe Schiavone, Oreste Diana e Pino Cantone.

Oggi abbiamo selezionato la prima parte di un lungo intrrogatorio nel quale Vargas spiega, tra le altre cose, che nel 1994 alcuni esponenti del clan dei casalesi hanno trascorso le vacanze pasquali a Roccaraso. Con lui, nella rinomata località sciistica, c’erano Giacomo Campoluongo, Pasquale Diana, Paolo Corvino e Giuseppe Russo, il quale si spostò nonostante l’obbligo di dimora a Casal di Principe.

Sosggiornarono nell’abitazione del fratello del titolare di un autoricambi di Casale.

Poi Vargas racconta ai magistrati come il clan si era organizzato, in particolare dopo il matrimonio di Nicola Schiavone. Si svolsero alcuni incontri tra il figlio di Sandokan e Capoluongo. Si trattava sempre di una sorta di “riunioni d’affari”, chiamiamole così, tra i due, relativamente ad appalti da aggiudicare. Ma su questo particolare torneremo in un altro articolo.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’INTERROGATORIO DI ROBERTO VARGAS