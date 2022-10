Il piccolo Kevin non ce l’ha fatta: è morto a soli 11 anni

REGIONALE – Dramma a Scampia dove Kevin Iovine di appena 11 anni è stato strappato alla vita da un brutto male che lo aveva colpito alcuni mesi fa. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.30.

Kevin giocava a calcio nell’Oratorio don Guanella. La società di Scampia sulla propria pagina facebook scrive: «Signore non hai ascoltato la nostra preghiera per il nostro amico Kevin. Proviamo tantissimo dolore e anche la nostra fede vacilla di fronte al tuo silenzio Padre che doni la vita. Durissimo accettare questa morte del giovane Kevin, tanto innamorato della vita e del calcio. Ci stringiamo al dolore della famiglia Iovine per la grave perdita. Un Guanelliano puro sangue».