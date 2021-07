Il pilota capuano Aldo Festante pronto a scendere in pista al Mugello

CAPUA -Aldo Festante è più che positivo, in vista della seconda gara della Porsche Carrera Cup, sul mitico Mugello Circuit. Durante la pausa post Misano, il pilota capuano ha lavorato duramente con il team per un weekend alla conquista di punti importanti in classifica. Dal 02 al 04 Luglio si terrà la seconda manche della Porsche Carrera Cup, nel celebre Mugello Circuit. Aldo Festante è pronto a salire nuovamente sulla sua Carrera, per ottenere un piazzamento di rilievo in classifica, mirando a diventare uno dei protagonisti del campionato. Il giovane pilota, si è allenato duramente ed ha effettuato un attento lavoro di analisi e tuning con il team per poter gareggiare senza intralci, spingendo al massimo le sue skills al volante. Gara intrigante per Aldo, che si troverà ad affrontare i suoi avversari in uno dei tracciati più completi e complessi d’Italia: il Mugello Circuit. Lungo 5.245 metri, teatro, nel 2020, del Gran Premio della Toscana di Formula 1, il tracciato che sorge alle porte di Firenze, tra Scarperia e San Pietro, da sempre simbolo del motorsport italiano. Il rettilineo centrale di 1.141 metri è uno dei tratti distintivi del giro, così come la successione in discesa di Casanova-Savelli e le due curve Arrabbiate. Su un circuito così ricco, il giovane pilota di Capua, potrà sbizzarrirsi in svariate manovre per sfrecciare tra le vetture dei suoi avversari, cercando le posizioni più alte della classifica.

Festante è concentratissimo per il weekend toscano della Porsche Carrera Cup, dove è intenzionato a dare il meglio di sé, presentandosi ai blocchi di partenza pronto a dare battaglia agli avversari, con l’obiettivo di centrare un risultato iridato.