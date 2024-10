Il Prefetto di Caserta Lucia Volpe in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Manuel Scarso

CASERTA – Questa mattina il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, si è recata in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Manuel Scarso, l’Autorità di Governo, dopo aver ricevuto gli onori dalla Guardia schierata, ha incontrato gli Ufficiali della sede, i Comandanti delle Compagnie e una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, inclusi quelli speciali.

Durante il briefing, il Colonnello Scarso ha ringraziato il Prefetto per la costante azione di indirizzo e la cordialità dimostrate nel primo mese di permanenza in Terra di Lavoro, sottolineando il rapporto di straordinaria collaborazione nella risoluzione delle problematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il comandante Provinciale ha poi illustrato gli obiettivi principali su cui si concentrano le attività dei Carabinieri, sia a livello preventivo che repressivo, descrivendo la struttura del Comando Provinciale di Caserta che, per l’assolvimento delle varie attività, si avvale del Reparto Operativo (che inquadra il Nucleo Investigativo e il Nucleo Informativo), del Comando Gruppo di Aversa, del Reparto Territoriale di Mondragone, delle Compagnie di Caserta, Aversa, Capua, Casal di Principe, Maddaloni, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, nonché della Tenenza di Castel Volturno e delle 60 Stazioni competenti sui 104 Comuni della Provincia.

Con i citati reparti e sotto il raccordo operativo del Comando Provinciale operano sinergicamente i carabinieri del Gruppo Forestale, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), del Nucleo per Tutela della Salute (NAS), del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) e del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS).

L’incontro ha rappresentato un’opportunità per approfondire le tematiche legate alla sicurezza della provincia casertana e delineare la strategia dell’Arma che, grazie alla sua presenza capillare, è impegnata non solo nella lotta alla criminalità, ma anche nella tutela di beni fondamentali come l’ambiente, il lavoro e la salute.

Nel suo intervento, il Prefetto ha elogiato il quotidiano impegno dei Carabinieri a sostegno della cittadinanza, sottolineando il forte rapporto di stima e fiducia costruito nel tempo con la popolazione, invitandoli a continuare a promuovere i valori etici rappresentati dal motto “Nei secoli fedele”.