CASAGIOVE – Primo giorno di scuola per la piccola Kipa, proveniente da Kiev e fuggita dalla guerra in corso. Accoglienza calorosa per lei nel plesso Caruso dell’Istituto Moro Pascoli di Casagiove. A darle il benvenuto i piccoli alunni con le insegnanti, con la Dirigente, Dottoressa Teresa Luongo e con la la responsabile di plesso, Pina Gentile.