Il Procuratore della Repubblica Troncone: “A Caserta e provincia commistioni tra camorra e politici deviati. La corruzione dilaga nella pubblica amministrazione”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nel Casertano “perdurano ancora ignobili commistioni delle organizzazioni criminali con settori deviati della politica e delle istituzioni, in particolare nel traffico e interramento dei rifiuti industriali”.

Lo evidenzia il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone, citata dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021.

“Viene evidenziato – si legge – che particolarmente rilevante risulta essere, nella provincia di Caserta, la corruzione nella pubblica amministrazione: appalti, sprechi, infiltrazioni della criminalità , reati connessi a speculazioni edilizie anche particolarmente gravi, illeciti edilizi, violazioni della normativa riguardante la realizzazione dell’ampliamento delle strutture sanitarie”. Si evidenzia inoltre “la scoperta di una vasta associazione per delinquere dedita alla corruzione di funzionari pubblici e alla alterazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle patenti di guida”. Non sono mancati nel primo semestre del 2020, periodo preso in considerazione nella relazione, “numerosi procedimenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, truffe in pregiudizio di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli, reati commessi in violazione delle normative relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro”.