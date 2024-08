IL RACCONTO E LA FOTO. 12enne dato per morto dopo essere annegato. I NOMI di chi l’ha salvato e le sue condizioni

CASTEL VOLTURNO – Il cuore aveva smesso di battere, nonostante le stimolazioni compiute dai bagnini che lo avevano tirato fuori dalle acque del mare di Castel Volturno.

Era stato quindi dato per morto il bambino di 12 anni che, poi, è stato salvato e ricoverato d’urgenza prima alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e poi al Santobono di Napoli.

Il piccolo, in villeggiatura in questo caldo Ferragosto, era al mare ad Ischitella di Castel Volturno. Le sue condizioni restano serie, ma il fatto che sia ancora in vita è già una notizia che dà speranza e fa tutta la differenza.

Qui sotto potete trovare il post della pagina Nessuno Tocchi Ippocrate che spiega la vicenda come raccontata da chi ha salvato il bambino

IL MIRACOLO DI FERRAGOSTO

È un caldo 15 agosto sul litorale di ischitella, sono le 13:40 quando il caos della spiaggia viene interrotto da delle urla, un bambino di 11 anni sta affogando, immediatamente viene chiamata l’ambulanza, i primi ad arrivare sul posto sono l’ambulanza dedicata al litorale (Intersecurity onlus) e l’auto infermieristica che immediatamente iniziano le manovre di rianimazione in quanto il bambino era in ARRESTO CARDIACO!

Dopo 10 minuti giunge sul posto CASTELVOLTURNO 834 , con l’automedica di Varcaturo, gli equipaggi in sinergia portano avanti una interminabile RCP.Improvvisamente il bambino riprende il battito cardiaco, viene caricato in ambulanza e si parte alla volta dell’ospedale.

Durante in tragitto il bimbo va per 2 volte in arresto cardiaco, alla fine giunge vivo al PINETA GRANDE, in questi minuti si sta valutando il trasferimento al Santobono.LE CONDIZIONI DEL BIMBO RESTANO COMUNQUE DISPERATE.

PREGHIAMO PER LUII nomi degli eroi:Auto infermieristica:Di Maio Mastellone FabioDelle Cave Stefano In ambulanza del litorale:Autista: Gaetano BarattoSoccorritore: Agrillo Valentina118 Varcaturo dott. Raffaele BalbiAutista soccorritore Giovanni CecereInfermiera Valentina Di Tella