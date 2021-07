IL SABATO SERA DI CASERTA. Resta altissimo l’allarme sicurezza in città. Maxi rissa all’ombra della Reggia

CASERTA – Rissa all’ombra della Reggia, nella tarda serata di ieri, sabato 24 luglio.

Non è una novità ormai che, nonostante i divieti, complice l’uso smodato di alcol, nel cuore della città di Caserta, in questo caso in piazza Dante, si scatenino per futili motivi maxi zuffe tra ragazzini, poco più che adolescenti.

L’episodio si è evoluto e placato in pochi minuti, tanto che all’arrivo immediato dei carabinieri, i protagonisti del litigio si erano già dati alla fuga.

Resta costante l’allarme sicurezza in città.