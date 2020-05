IL SANGUE DEI CASALESI. Condannato all’ergastolo Giovanni Mazzara per l’omicidio di Michele Caterino e Cesario Ferriero. 30 anni di carcere al fratello Nicola

Condanna a 14 anni per il collaboratore di giustizia Tammaro Scarano. E’ stato assolto, invece, Alberto Verde

CESA (t.p.) – Arriva ad una sentenza il processo in rito abbreviato dinanzi al giudice per l’udienza preliminare di Napoli, Visco, per gli omicidi di Michele Caterino, commesso il 20 maggio 2006, e Cesario Ferriero, commesso il 25 dicembre 2007. Gli anni della faida, della guerra violenta per il controllo del clan. E’ stato condannato all’ergastolo Giovanni Mazzara mentre per il fratello Nicola è stata comminata una pena a 30 anni, entrambi già si trovavano reclusi in carcere, difesi dall’avvocato Carlo De Stavola. I fratelli Giovanni e Nicola Mazzara avevano operato con la fazione del clan dei Casalesi legata a Schiavone, mentre i Caterino, loro antagonisti, erano vicini a Bidognetti. Condanna a 14 anni per il collaboratore di giustizia Tammaro Scarano. Arriva, invece, un’assoluzione, che possiamo definire sorprendente, per Alberto Verde, libero e senza alcun provvedimento restrittivo ai suoi danni, difeso dal suo legale Franco Liguori. Il pubblico ministero Vanorio aveva chiesto la condanna per tutti e anche per Verde, assolto, era stata invocata la pena massima.