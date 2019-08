IL SANGUE DEI CASALESI. Giudizio immediato per le uccisioni di Cesario Ferriero e Michele Caterino

CESA – I carabinieri hanno notificato in carcere a quattro esponenti del clan Mazzara l’avviso della fissazione del giudizio immediato, per il 23 ottobre prossimo, dinanzi alla prima sezione della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere per l’accusa di un duplice omicidio aggravato.

Sono ritenuti responsabili dei delitti di Michele Caterino, compiuto il 20 maggio 2006 a Cesa, e di Cesario Ferriero 25 dicembre 2007, nell’ambito della sanguinosa faida tra i clan Caterino e Mazzara avvenuta a Cesa.

Sotto accusa Giovanni Mazzara, 61 anni, detenuto a Siracusa; Nicola Mazzara, 64, detenuto a Terni; e Alberto Verde, 46 anni, di Aversa che di recente ha ottenuto i domiciliari (accusato solo del delitto Caterino)