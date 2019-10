Il Sindaco al fianco della Municipale per controllare la differenziata: raffica di multe per chi non ha rispettato il corretto conferimento

SANT’ARPINO – Il sindaco di Sant’Arpino Giuseppe Dell’Aversana sta cercando di dare una lezione ai propri cittadini, e lo fa con le cattive. Nel tentativo di alzare la percentuale di raccolta differenziata del comune sta effettuando controlli, anche in prima persona al fianco della municipale, per constatare l’esatto conferimento dei rifiuti. Oggi sono stati effettuati sul corso principale i primi controlli, e non sono mancate le multe per errati conferimenti. Un primo passo per riportare la civiltà in città.