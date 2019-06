Il sindaco torna completamente libero

SPARANISE – Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Angelo Raucci e Giovanni Zannini, revocando l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico del sindaco di Sparanise Salvatore Martiello.

Il primo cittadino era rimasto coinvolto in una inchiesta per tentata induzione indebita nei confronti del presidente della pro loco per l’organizzazione degli eventi di Natale 2017.

“Secondo l’accusa, – così come riportato nel comunicato stampa diffuso il giorno dell’esecuzione delle misure cautelari – nonostante il ruolo istituzionale rivestito, avrebbe compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a indurre il presidente dell’associazione Pro Loco di Sparanise (risultata aggiudicataria per la manifestazione di interesse indetta dal Comune di Sparanise per le festività natalizie 2017 – 2018, avente ad oggetto lo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento), a coinvolgere in tale programma determinate ditte e ad assegnare di conseguenza alle stesse ditte somme di danaro.

Al diniego opposto dal presidente della Pro Loco alla realizzazione del programma elaborato dal primo cittadino di Sparanise, è stato revocato l’affidamento che è stato poi gestito direttamente dal Comune, con una spesa di un paio di migliaio di euro superiore rispetto a quella preventivata.”