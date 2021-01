Il sottosegretario all’Interno Sibilia ispeziona lo “scheletro” dell’Hotel Houston. “Recupereremo l’immobile”

Visita anche sul litorale a Castel Volturno

CASERTA/CASAGIOVE/CASTEL VOLTURNO – Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ha effettato questa mattina due sopralluoghi in provincia di Caserta. All’ex Hotel Houston di Casagiove, abbandonato e fatiscente da anni, e sul litorale domiziano.

Il sottosegretario, con il senatore Agostino Santillo, si è inoltre soffermato nella sede della Polstrada di Caserta Nord. “La struttura dell’ex Hotel Houston è attualmente oggetto di un’ asta giudiziaria. Abbiamo tutta l’intenzione di seguire attentamente la situazione, lavorando al recupero dell’immobile”- ha detto Santillo. La visita è proseguita a Castel Volturno, dove i due esponenti del M5S sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Luigi Petrella e dal consigliere comunale M5S Guido Schiavulli. “Castel Volturno è una città martoriata da tante problematiche come l’immigrazione clandestina. A fronte di circa 27mila abitanti, se ne registrano altrettanti clandestini.

Questo genera una serie di problematiche che difficilmente si possono risolvere solo con il lavoro dell’ente comunale. Penso ai rifiuti, ad esempio: il Comune con le sole tasse dei residenti deve fronteggiare le spese del doppio della popolazione. O i servizi pubblici, ridotti al minimo essenziale. E poi ci sono criticità ambientali, la problematica degli attraversamenti del fiume Volturno, l’erosione costiera, il problema dell’inclusione sociale. E’ importante reperire risorse dal Recovery Fund: Castel Volturno può essere l’esempio di come veicolare quei fondi in modo corretto. Cercheremo di ragionare con tutta la filiera istituzionale per dare alla città una veste diversa nel minor tempo possibile”.