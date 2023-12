Il trio Napoli Roots a Palazzo Tartaglione. Imperdibile appuntamento sabato sera

Il 16 dicembre, alle 19:30. Ingresso su prenotazione

MARCIANISE (C.S.) – Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 19.30, Palazzo Tartaglione, sito in via Tartaglione n.8 a Marcianise (Caserta), nell’ambito delle iniziative volte alla divulgazione dell’arte e della cultura, ospiterà un concerto musicale. Ad esibirsi sarà il trio “Napoli Roots” costituito da Cristina Pucci (voce), Guglielmo Grillo (chitarra) e Maurizio Castellano (contrabbasso). L’iniziativa si svolge in collaborazione con Metanosud Servizi.



Un viaggio introspettivo che muove dalle radici della tradizione musicale partenopea, verso sonorità, armonie e ritmi che hanno tracciato il vissuto musicale di ognuno. Gli arrangiamenti sono il frutto di un sottile equilibrio tra il rigore che la tradizione impone e l’amore per la musica classica, jazz ed etnica che spinge verso altri approdi. Il risultato è un sound ricercato, frutto di un’incessante scarnificazione, in grado di esprimere emozioni anche attraverso i silenzi, svincolato da quella vena melanconica con cui spesso viene proposto il repertorio classico napoletano. Melodie che hanno attraversato più di due secoli, diventando elemento costitutivo della quotidianità di ognuno di noi, si fondono in un mare di colori, passioni e sensazioni dando vita a sonorità fresche e libere da pregiudizi stilistici.

Inusuale ma non casuale la scelta della formazione (chitarra classica, contrabbasso e voce femminile) che, nella sua composizione, consente ampi respiri senza mai dover rinunciare alle più piccole sfumature espressive.

Ingresso su prenotazione e fino ad esaurimento posti: [email protected]