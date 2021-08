IL VIDEO. Addio Gennaro. Il ricordo del maestro di boxe Antonio Coppola: “Buon viaggio figlio mio”

CASERTA – Non si arresta l’ondata di cordoglio per la morte di Gennaro Leone. Il maestro di boxe Antonio Coppola lo ha voluto ricordare con un video ed un post lasciati sui social: “Questa è stata la nostra ultima foto insieme, il tuo 18esimo compleanno dove hai voluto la mia presenza. Io non realizzo, non accetto, non ho parole per descrivere tutte le emozioni che sto provando in questo momento. Dal primo giorno che sei entrato in palestra ho sempre creduto che saresti stato un campione, lo eri.

Sarai per sempre nel mio cuore e il tuo ricordo vivrà per sempre, dentro la tua famiglia, me e tutti i tuoi amici della palestra, che sarà vuota senza di te.

Buon viaggio figlio mio, il tuo maestro“.