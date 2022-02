CASAPULLA – Una bravata che per fortuna sembrerebbe non aver riportato nessuna grave conseguenza. Nella serata di ieri un giovane alla guida della sua minicar ha fatto irruzione nella villa comunale sfrecciando lungo il viale seguito da tre ciclomotori. A segnalare l’accaduto è una cittadina, P.L. , che ha postato il video che vi mostriamo in calce all’articolo su un gruppo Facebook della città. Sgomento e indignazione tra i cittadini che invocano maggiori controlli del territorio.