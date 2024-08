IL VIDEO. ANNAMO BENE. La visione degasperiana di Pietro Giglio: “Dicono che la città non assorbirà il professionismo degli assessori. Tranquilli, dietro di loro ci siamo noi”

Era dai tempi del discorso di Parigi dello statista trentino che non si ascoltava un intervento del genere. ALTISSIMO LIVELLO

AVERSA (g.g.) – “Qualcuno ha detto che gli assessori non sono capaci di portare la città al loro professionismo. Non è vero. Perché dietro di loro ci siamo noi”. Non si capisce bene se sia un impegno o una minaccia, fatto sta che ci iscriviamo immediatamente al fan club Pietro Giglio, neo eletto nella principale lista del consigliere regionale Giovanni Zannini alle ultime elezioni comunali di Aversa. “Da vent’anni la città sta aspettando risposte. Non l’avete dato. Ora mi sono sbloccato perché l’insegnanto è stato il popolo” .

Mmm insegnanto, insegnanto….. giusto, popolo è maschile e quindi insegnanto ci sta benissimo. Ora il popolo mi ha ricostruito una persona degno (licenza poetica), umana e coraggiosa a fare questo intervento”. Firmato Pietro Giglio. Molto coraggiosa, aggiungiamo noi.

Era dai tempi del discorso di Parigi di De Gasperi (“Sento che tutto, tranne la vostra cortesia, è contro di me”) al cospetto dei Paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale che non si ascoltavano parole più toccanti e dignitose. Pietro Giglio scrive il manifesto politico della maggioranza, partendo da una visione per un domani possibile di Giovanni Zannini. Altissimo livello.